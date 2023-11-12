Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині за тиждень народилося майже 200 дітей arrow

На Одещині за тиждень народилося майже 200 дітей

12 листопада 2023 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині за тиждень народилося майже 200 дітей
Жінка тримає на руках немовля. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області народилось 193 маленькі українці. Така статистика за минулий тиждень з 5 по 12 жовтня. Хлопчиків — на 17 більше.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації

Читайте також:

"За минулий тиждень на Одещині народилося 193 маленькі українці, з них:105 хлопчиків та 88 дівчаток", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, у відомстві наголосили, що наразі у закладах системи охорони здоровʼя Одеської області на обліку з вагітності перебувають 6010 жінок, 758 із них — ВПО. 

"Всі пологові будинки працюють у штатному режимі. Вітаємо батьків та бажаємо здоров’я нашим маленьким українцям і україночкам", — повідомили у відомстві.

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя 

  • Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження; 
  • щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини; 
  • у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В; 
  • у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції; 
  • у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції; 
  • у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В; 
  • у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції; 
  • у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту; 
  • у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту; 
  • у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту; 
  • у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця; 
  • надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у місті Одеса наразі зареєстровано майже чотири сотні дітей, які страждають від цукрового діабету. Ця проблема серйозна, адже кількість хворих зростає. Про це повідомив у своєму Facebook Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини - 80x80

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі