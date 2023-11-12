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В Одесской области за неделю родилось почти 200 детей

12 ноября 2023 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области за неделю родилось почти 200 детей
Женщина, держащая на руках младенца. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области родилось 193 маленьких украинца. Такова статистика за прошедшую неделю с 5 по 12 октября. Мальчиков на 17 больше.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской областной государственной администрации.

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"За прошедшую неделю в Одесской области родилось 193 маленьких украинца, из них 105 мальчиков и 88 девочек", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в настоящее время в учреждениях системы здравоохранения Одесской области на учете по беременности состоят 6010 женщин, 758 из них — ВПЛ.

"Все роддомы работают в штатном режиме. Поздравляем родителей и желаем здоровья нашим маленьким украинцам и украиночкам", — сообщили в ведомстве.

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

  • Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;
  • прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;
  • в 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;
  • в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;
  • в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;
  • в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;
  • в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;
  • в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

Напомним, ранее мы писали, что в городе Одесса зарегистрировано почти четыре сотни детей, страдающих сахарным диабетом. Эта проблема серьезная, ведь количество больных растет. Об этом сообщил в своем Facebook Департамент здравоохранения Одесского городского совета.

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