В Одесской области за неделю родилось почти 200 детей

Женщина, держащая на руках младенца. Фото: УНИАН

В Одесской области родилось 193 маленьких украинца. Такова статистика за прошедшую неделю с 5 по 12 октября. Мальчиков — на 17 больше.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской областной государственной администрации.

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"За прошедшую неделю в Одесской области родилось 193 маленьких украинца, из них 105 мальчиков и 88 девочек", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в настоящее время в учреждениях системы здравоохранения Одесской области на учете по беременности состоят 6010 женщин, 758 из них — ВПЛ.

"Все роддомы работают в штатном режиме. Поздравляем родителей и желаем здоровья нашим маленьким украинцам и украиночкам", — сообщили в ведомстве.

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;

прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;

в 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;

в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;

в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;

в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;

в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;

в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;

в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;

в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;

в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;

в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

Напомним, ранее мы писали, что в городе Одесса зарегистрировано почти четыре сотни детей, страдающих сахарным диабетом. Эта проблема серьезная, ведь количество больных растет. Об этом сообщил в своем Facebook Департамент здравоохранения Одесского городского совета.