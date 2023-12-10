На Одещині за тиждень народилося майже 200 дітей

Новонароджена дитина. Фото: Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

В Одеській області народилось 195 маленьких українців. Така статистика за минулий тиждень з 3 листопада по 10 грудня. Хлопчиків — на три більше.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"За минулий тиждень в Одеській області народилося 195 дітей, з них 99 хлопчиків та 96 дівчаток. Вітаємо батьків та бажаємо здоров’я нашим маленьким українцям і україночкам. Наші діти — наше майбутнє!" — йдеться у повідомленні.

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя

Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження;

щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини;

у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В;

у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В;

у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції;

у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту;

у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту;

у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту;

у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця;

надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, в Одесі понесе покарання жінка, яка на самоті покинула маленьку дитину. Півторарічна дівчинка кілька днів провела з містянкою, доки її мама "пішла у справах".