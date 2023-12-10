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На Одещині за тиждень народилося майже 200 дітей

10 грудня 2023 18:50
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Лілія Швець
редактор
На Одещині за тиждень народилося майже 200 дітей
Новонароджена дитина. Фото: Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради
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Лілія Швець
редактор

В Одеській області народилось 195 маленьких українців. Така статистика за минулий тиждень з 3 листопада по 10 грудня. Хлопчиків — на три більше.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"За минулий тиждень в Одеській області народилося 195 дітей, з них 99 хлопчиків та 96 дівчаток. Вітаємо батьків та бажаємо здоров’я нашим маленьким українцям і україночкам. Наші діти — наше майбутнє!" — йдеться у повідомленні. 

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя 

  • Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження; 
  • щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини; 
  • у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В; 
  • у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції; 
  • у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції; 
  • у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В; 
  • у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції; 
  • у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту; 
  • у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту; 
  • у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту; 
  • у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця; 
  • надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, в Одесі понесе покарання жінка, яка на самоті покинула маленьку дитину. Півторарічна дівчинка кілька днів провела з містянкою, доки її мама "пішла у справах".

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