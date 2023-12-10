В Одесской области за неделю родилось почти 200 детей
10 декабря 2023 18:50
Новорожденный ребенок. Фото: Департамент здравоохранения Одесского городского совета
В Одесской области родилось 195 маленьких украинцев. Такова статистика за прошедшую неделю с 3 ноября по 10 декабря. Мальчиков – на три больше.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Читайте также:
"За прошедшую неделю в Одесской области родилось 195 детей, из них 99 мальчиков и 96 девочек. Поздравляем родителей и желаем здоровья нашим маленьким украинцам и украиночкам. Наши дети — наше будущее!" — говорится в сообщении.
Обязательные прививки делают с первого дня жизни
- Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;
- прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;
- в 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;
- в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
- в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
- в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;
- в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;
- в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;
- в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;
- в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;
- в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;
- в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе понесет наказание женщина, которая в одиночестве покинула маленького ребенка. Полуторалетняя девочка несколько дней провела с горожанкой, пока ее мама "ушла по делам".
Читайте Новини.LIVE!