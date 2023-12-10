В Одесской области за неделю родилось почти 200 детей

Новорожденный ребенок. Фото: Департамент здравоохранения Одесского городского совета

В Одесской области родилось 195 маленьких украинцев. Такова статистика за прошедшую неделю с 3 ноября по 10 декабря. Мальчиков – на три больше.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"За прошедшую неделю в Одесской области родилось 195 детей, из них 99 мальчиков и 96 девочек. Поздравляем родителей и желаем здоровья нашим маленьким украинцам и украиночкам. Наши дети — наше будущее!" — говорится в сообщении.

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;

прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;

в 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;

в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;

в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;

в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;

в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;

в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;

в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;

в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;

в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;

в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе понесет наказание женщина, которая в одиночестве покинула маленького ребенка. Полуторалетняя девочка несколько дней провела с горожанкой, пока ее мама "ушла по делам".