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Покинула дитину на подругу — в Одесі покарали горе-матір

5 грудня 2023 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Покинула дитину на подругу — в Одесі покарали горе-матір
Правоохоронці провели з жінкою бесіду. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі понесе покарання жінка, яка на самоті покинула маленьку дитину. Півторарічна дівчинка кілька днів провела з містянкою, доки її мама "пішла у справах".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

У середині листопада жінка з дитиною приїхали до Одеси та залишилась гостювати у подруги. Наприкінці місяця вона попросила господарку квартири приглядіти за дівчинкою, поки сама піде у справах, але так і не повернулася. Протягом кількох днів одеситка опікувалась дитиною і намагалась знайти її матір, а коли усі спроби закінчились невдачею, звернулась до правоохоронців. 

Наразі відомо, що маленьку дівчинку помістили до міського спеціалізованого будинку.

Реакція дитячого омбудсмена

На інцидент також відреагувала уповноважена з прав дитини при Одеській міській раді. Юлія Нікандрова зазначила, що у матері немає ніякої відповідальності перед дитиною. Крім того, вона не має навіть відповідних документів. 

"Нуль документів. Хто кому ще треба розібратися", — написала Нікандрова.

Яке покарання загрожує горе-матері 

З жінкою провели профілактичну бесіду та висунули адміністративне правопорушення за ст. 184 КУпАП. Їй загрожує до трьохсот неоподаткованих мінімумів штрафу. 

Нагадаємо, в Одеському районі затримали двох ґвалтівників неповнолітніх. Чоловіки силою примушували до сексуальних забаганок дівчат-підлітків.

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого. Зловмисник під час конфлікту вдарив потерпілого ножем у шию.

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