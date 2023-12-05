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Оставила ребенка на подругу — в Одессе наказали горе-мать

5 декабря 2023 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Оставила ребенка на подругу — в Одессе наказали горе-мать
Правоохранители провели с женщиной беседу. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе понесет наказание женщина, которая в одиночестве покинула маленького ребенка. Полуторагодовалая девочка несколько дней провела с горожанкой, пока ее мама "ушла по делам".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

В середине ноября женщина с ребенком приехала в Одессу и осталась гостить у подруги. В конце месяца она попросила хозяйку квартиры присмотреть за девочкой, пока сама уйдет по делам, но так и не вернулась. В течение нескольких дней одесситка заботилась о ребенке и пыталась найти его мать, а когда все попытки закончились неудачей, обратилась к стражам порядка.

Пока известно, что маленькую девочку поместили в городской специализированный дом.

Реакция детского омбудсмена

На инцидент также отреагировала уполномоченная по правам ребенка при Одесском городском совете. Юлия Никандрова отметила, что у матери нет никакой ответственности перед ребенком. Кроме того, у нее нет даже соответствующих документов.

"Ноль документов. Кто кому еще нужно разобраться", — написала Никандрова.

Какое наказание грозит горе-матери

С женщиной провели профилактическую беседу и выдвинули административное правонарушение по ст. 184 КУоАП. Ей грозит до трехсот тысяч рублей штрафа.

Напомним, в Одесском районе задержали двух насильников несовершеннолетних. Мужчины силой принуждали к сексуальным прихотям девушек-подростков.

Также мы писали, что в Одессе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого. Злоумышленник во время конфликта ударил потерпевшего ножом в шею.

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