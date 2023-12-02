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На Одещині сталося вбивство — деталі

2 грудня 2023 13:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині сталося вбивство — деталі
Хата на Одещині, в якій сталося вбивство. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Подільському районі, Одеської області чоловік вбив сусіда. Злочин трапився під час спільного застілля. Зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці. 

Про це повідомили на сайті ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

Сьогодні на спецлінію "102" надійшло повідомлення від мешканця селища Любашівка, що його знайомий зізнався йому у скоєнні вбивства. Поліцейські, перевіривши інформацію, знайшли закривавлене тіло чоловіка з колото-різаними ранами голови в літній кухні за вказаною адресою.

Виявилося, що смерть настала під час сварки між господарем оселі та його сусідом, коли вони разом випивали. Чоловік кілька разів ударив гостя кухонним ножем у голову. Побачивши, що потерпілий не демонструє ознак життя, зловмисник повідомив про це знайомому, який і викликав поліцію.

Експерти встановили, що смерть чоловіка настала від отриманих поранень. Тіло направлене на судово-медичну експертизу. З місця події вилучено знаряддя злочину та інші речі, які можуть стати об'єктом слідства.

Поліція працює на місці злочину. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує за вбивство

Фігуранту скоєного злочину вже оголошено підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який вбив сусіда. Злочинець напідпитку двічі вдарив потерпілого ножем у грудну клітку та обличчя.

Також ми писали, що в Одеській області викрили чоловіка, який убив односельця. Злочинець напідпитку наніс потерпілому травм, несумісних з життям, та зник з місця інциденту.

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