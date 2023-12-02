В Одесской области произошло убийство — подробности

Дом на Одесчине, в котором произошло убийство. Фото: Нацполиция

В Подольском районе Одесской области мужчина убил соседа. Преступление произошло во время совместного застолья. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщили на сайте ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

Сегодня на спецлинию "102" поступило сообщение от жителя поселка Любашевка, что его знакомый признался ему в совершении убийства. Полицейские, проверив информацию, обнаружили окровавленное тело мужчины с колото-резаными ранами головы в летней кухне по указанному адресу.

Оказалось, что смерть наступила во время ссоры между хозяином дома и его соседом, когда они вместе выпивали. Мужчина несколько раз ударил гостя кухонным ножом в голову. Увидев, что потерпевший не демонстрирует признаков жизни, злоумышленник сообщил об этом знакомому, вызвавшему полицию.

Эксперты установили, что смерть мужчины наступила от полученных ранений. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. С места происшествия изъяты орудия преступления и другие вещи, которые могут стать объектом следствия.

Полиция работает с поличным. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит за убийство

Фигуранту совершенного преступления уже объявлено подозрение в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, убивший соседа. Подвыпивший преступник дважды ударил пострадавшего ножом в грудную клетку и лицо.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили убившего односельчанина. Подвыпивший преступник нанес потерпевшему травмы, несовместимые с жизнью, и скрылся с места инцидента.