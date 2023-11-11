Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині заарештували активи компанії, пов'язаної з РФ arrow

На Одещині заарештували активи компанії, пов'язаної з РФ

11 листопада 2023 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині заарештували активи компанії, пов'язаної з РФ
Співробітники Одеської обласної прокуратури. Фото: Одеська обласна прокуратура
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеська обласна прокуратура виконала арешт майна підсанкційного підприємства, належного російській компанії.  Бенефіціарна власність підприємства прив'язана до Мінтранспорту РФ. 

Про це повідомили в пресслужбі Одеська обласна прокуратура

Читайте також:

Під арешт потрапили об’єкт нерухомості, кошти, розміщені на банківських рахунках, та автотранспорт. Загальна вартість арештованого майна становить понад 170 млн гривень.

Деталі справи

Активи передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними в результаті корупційних та інших злочинів. Діяльність підприємства досліджується на предмет причетності до фінансування підривної діяльності проти України. Його підозрюють у створенні та забезпеченні функціонування осередків розвідувальної діяльності на користь іноземної держави. Розслідування триває.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, депутати Європейського парламенту вимагають більшого нагляду на рівні Європейського союзу за дотриманням умов санкцій проти Росії. Також вони вимагають активізувати зусилля, щоб послабити здатність Москви обходити обмежувальні заходи.

Також ми повідомляли, що Комітет з закордонних справ Палати представників розглянув  законопроєкт H.R. 4175. Він стосується конфіскації заморожених російських активів на користь України. 

Додамо, що російський президент Володимир Путін підписав у середу, 8 листопада, указ, який дозволяє іноземним інвесторам, кошти яких заморожені у РФ, використовувати їх для купівлі заблокованих активів росіян за кордоном. На першому етапі планується розблокувати рахунки на суму близько 100 мільярдів рублів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Херсон наш — як минув рік після деокупації - 80x80

Херсон наш — як минув рік після деокупації

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

12:27 Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою

Актуальне по темі