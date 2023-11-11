На Одещині заарештували активи компанії, пов'язаної з РФ

Співробітники Одеської обласної прокуратури. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура виконала арешт майна підсанкційного підприємства, належного російській компанії. Бенефіціарна власність підприємства прив'язана до Мінтранспорту РФ.

Про це повідомили в пресслужбі Одеська обласна прокуратура.

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Під арешт потрапили об’єкт нерухомості, кошти, розміщені на банківських рахунках, та автотранспорт. Загальна вартість арештованого майна становить понад 170 млн гривень.

Деталі справи

Активи передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними в результаті корупційних та інших злочинів. Діяльність підприємства досліджується на предмет причетності до фінансування підривної діяльності проти України. Його підозрюють у створенні та забезпеченні функціонування осередків розвідувальної діяльності на користь іноземної держави. Розслідування триває.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, депутати Європейського парламенту вимагають більшого нагляду на рівні Європейського союзу за дотриманням умов санкцій проти Росії. Також вони вимагають активізувати зусилля, щоб послабити здатність Москви обходити обмежувальні заходи.

Також ми повідомляли, що Комітет з закордонних справ Палати представників розглянув законопроєкт H.R. 4175. Він стосується конфіскації заморожених російських активів на користь України.

Додамо, що російський президент Володимир Путін підписав у середу, 8 листопада, указ, який дозволяє іноземним інвесторам, кошти яких заморожені у РФ, використовувати їх для купівлі заблокованих активів росіян за кордоном. На першому етапі планується розблокувати рахунки на суму близько 100 мільярдів рублів.