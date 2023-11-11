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В Одесской области арестовали активы компании, связанной с РФ

11 ноября 2023 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области арестовали активы компании, связанной с РФ
Сотрудники Одесской областной прокуратуры. Иллюстративное фото: Фото: Одесская областная прокуратура
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесская областная прокуратура выполнила арест имущества подсанкционного предприятия, принадлежащего российской компании. Бенефициарная собственность предприятия привязана к Минтранспорту РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Под арест попали объект недвижимости, денежные средства, размещенные на банковских счетах и автотранспорт. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 170 млн. гривен.

Детали дела

Активы передали Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными в результате коррупционных и других преступлений. Деятельность предприятия расследуется по поводу причастности к финансированию подрывной деятельности против Украины. Его подозревают в создании и обеспечении функционирования ячеек разведывательной деятельности в пользу иностранного государства. Расследование продолжается.

Санкции против РФ

Напомним, депутаты Европейского парламента требуют большего надзора на уровне Европейского союза с соблюдением условий санкций против России. Также они требуют активизировать усилия, чтобы ослабить способность Москвы обходить ограничительные меры.

Также мы сообщали, что Комитет иностранных дел Палаты представителей рассмотрел законопроект HR 4175. Он касается конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Добавим, что российский президент Владимир Путин подписал в среду, 8 ноября, указ, разрешающий иностранным инвесторам, средства которых заморожены в РФ, использовать их для покупки заблокированных активов россиян за рубежом. На первом шаге планируется разблокировать счета на сумму около 100 млрд рублей.

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