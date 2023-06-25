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На Одещині зафіксовані випадки отруєння рибою

25 червня 2023 12:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині зафіксовані випадки отруєння рибою
Рибні ятки. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

За останню добу в Одеській області лікарі зафіксували чотири випадки захворювань через вживання риби. Пацієнтів у стані середньої важкості доправили до медичних закладів.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та Медицини катастроф Одеської області.

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За останню добу на Одещині медики Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф діагностували на викликах гастроентероколіт, гострий ентероколіт та два випадки харчової токсикоінфекції, що були викликані вживанням в їжу риби.

"Один з викликів надійшов на номер 103 з Великомихайлівської громади, другий — з Кодимського району, третій — з Авангарду, а ще один випадок стався в Одесі. Усі четверо пацієнток, у тому числі одна вагітна, були госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості",— йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що в Одеській області діє заборона на купання у відкритих водоймах та на вилов риби. Також діє застереження щодо вживання риби та морепродуктів невідомого походження. Закликаємо вас суворо дотримуватися рекомендацій та не наражати себе та своїх близьких на небезпеку.

Зазначимо,  нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.

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