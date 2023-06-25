В Одесской области зафиксированы случаи отравления рыбой

Рыбные лотки. Фото: Новини.LIVE

За последние сутки в Одесской области врачи зафиксировали четыре случая заболеваний из-за употребления рыбы. Пациентов в состоянии средней тяжести доставили в медицинские учреждения.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

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За последние сутки в Одесской области медики Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф диагностировали на вызовах гастроэнтероколит, острый энтероколит и два случая пищевой токсикоинфекции, вызванные употреблением в пищу рыбы.

"Один из вызовов поступил на номер 103 из Великомихайловской общины, второй — из Кодымского района, третий — из Авангарда, а еще один случай произошел в Одессе. Все четыре пациентки, в том числе одна беременная, были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

Напоминаем, что в Одесской области действует запрет на купание в открытых водоемах и на лов рыбы. Также действует запрет по употреблению рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения. Призываем вас строго придерживаться рекомендаций и не подвергать себя и своих близких опасности.

Отметим, что недавние события, связанные с подрывом Каховской ГЭС и загрязнением Черного моря, серьезно отразились на экологическом состоянии водных ресурсов. Поэтому возникла неотложная потребность в ограничении потребления морских биоресурсов. В Одессе провели проверки рынков на наличие рыбы на прилавках и о ее происхождении.