На Одещині зафіксовано ракету
22 жовтня 2023 08:45
Запуск ракети. Ілюстративне фото: facebook міноборони РФ
Наразі в Україні в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Під загрозою є населені пункти саме Одеської області.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
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Там зазначили, що ракетна небезпека триває саме для Одеської області.
Пізніше у відомстві додали, що ракета летить в напрямку Затоки.
Що каже місцева влада
Своєю чергою голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Білгород-Дністровського району перебувати в укриттях.
Нагадаємо, на бойовому чергуванні в Чорному морі РФ продовжує тримати свої кораблі, зокрема один ракетоносій, споряджений ракетами типу "Калібр".
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