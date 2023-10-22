На Одещині зафіксовано ракету

Запуск ракети. Ілюстративне фото: facebook міноборони РФ

Наразі в Україні в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Під загрозою є населені пункти саме Одеської області.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Там зазначили, що ракетна небезпека триває саме для Одеської області.

Скриншот допису з телеграм-каналу Повітряних Сил ЗСУ

Пізніше у відомстві додали, що ракета летить в напрямку Затоки.

Скриншот допису з телеграм-каналу Повітряних Сил ЗСУ

Що каже місцева влада

Своєю чергою голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Білгород-Дністровського району перебувати в укриттях.

Скриншот допису з телеграм-каналу Олега Кіпера

Нагадаємо, на бойовому чергуванні в Чорному морі РФ продовжує тримати свої кораблі, зокрема один ракетоносій, споряджений ракетами типу "Калібр".