Росія тримає у Чорному морі ракетоносій з "Калібрами" на борту

Пуск ракети. Фото ілюстративне. Фото: росЗМІ

На бойовому чергуванні в Чорному морі РФ продовжує тримає свої кораблі, зокрема один ракетоносій, споряджений ракетами типу "Калібр".

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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У Чорному морі 4 кораблі ворожого флоту, з них на бойовому чергуванні 1 підводний ракетоносій, споряджений до 4 ракет типу "Калібр".

Ситуація на південному фронті

За інформацією військових, оперативна ситуація в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою. Триває контрбатарейна боротьба, маневри силами та засобами.

Протягом доби противник здійснив пуски трьох крилатих ракет невизначеного типу з акваторії Чорного моря. Ці ракети були спрямовані на Миколаївщину, Херсонщину та Одещину, але не досягли цілей, здетонувавши в повітрі. Також літаки тактичної авіації випустили ракети Х-59 по Миколаївщині та Херсонщині. Удари припали на відкриті території, і люди не постраждали.

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 20 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Також ми писали, що російські окупанти атакували Кривий Ріг ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього є влучання, через що одна людина загинула. Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, армія РФ влучила по дачному кооперативу в передмісті, вбивши чоловіка 1963 року народження. Його дружина була шпиталізована у важкому стані.

