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Россия держит в Черном море ракетоноситель с "Калибрами" на борту

21 октября 2023 12:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россия держит в Черном море ракетоноситель с "Калибрами" на борту
Пуск ракеты. Фото иллюстративное. Фото: росСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На боевом дежурстве в Черном море РФ продолжает держать свои корабли, в том числе один ракетоноситель, снаряженный ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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  • В Черном море 4 корабля вражеского флота, из них на боевом дежурстве 1 подводный ракетоноситель, снаряженный до 4 ракет типа "Калибр".

Ситуация на южном фронте

По информации военных, оперативная ситуация в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной. Продолжается контрбатарейная борьба, маневры силами и средствами.

В течение суток противник совершил пуски трех крылатых ракет неопределенного типа из акватории Черного моря. Эти ракеты были направлены на Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области, но не достигли целей, сдетонировав в воздухе. Также самолеты тактической авиации выпустили ракеты Х-59 по Николаевской и Херсонской областях. Удары пришлись на открытые территории, и люди не пострадали.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 20 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинский войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Также мы писали, что российские оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами и ударными БпЛА. В результате есть попадание, из-за чего один человек погиб. Об этом сообщил начальник Совета обороны Александр Вилкул. По его словам, армия РФ попала по дачному кооперативу в пригороде, убив мужчину 1963 года рождения. Его жена была госпитализирована в тяжелом состоянии.

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