В Одесской области зафиксирована ракета
22 октября 2023 08:45
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: facebook минобороны РФ
В Украине в некоторых регионах объявлена воздушная тревога. Под угрозой находятся населенные пункты именно Одесской области.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
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Опасность для Одесской области
Там отметили, что ракетная опасность есть именно для Одесской области.
Позже в ведомстве добавили, что ракета летит в направлении Затоки.
Что говорят местные власти
В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского района находиться в укрытиях.
Напомним, на боевом дежурстве в Черном море РФ продолжает держать свои корабли, в том числе один ракетоноситель, снаряженный ракетами типа "Калибр".
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