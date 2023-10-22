В Одесской области зафиксирована ракета

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: facebook минобороны РФ

В Украине в некоторых регионах объявлена воздушная тревога. Под угрозой находятся населенные пункты именно Одесской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Опасность для Одесской области

Там отметили, что ракетная опасность есть именно для Одесской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Воздушных Сил ВСУ

Позже в ведомстве добавили, что ракета летит в направлении Затоки.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Воздушных Сил ВСУ

Что говорят местные власти

В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского района находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Олега Кипера

Напомним, на боевом дежурстве в Черном море РФ продолжает держать свои корабли, в том числе один ракетоноситель, снаряженный ракетами типа "Калибр".