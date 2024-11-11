В Одесі закрилася половина податкових інспекцій — куди звертатися

На Одещині закрилися податкові — де отримати послуги
В Одеській області ліквідували 17 з 32 діючих податкових інспекцій. Це пов'язано з адміністративною реформою і зменшенням числа районів.
Про це повідомили у Державній податковій службі в Одеській області у понеділок, 11 листопада.
Інспекції ліквідували з метою узгодження системи податкових органів з новим адміністративно-територіальним устроєм.
Куди звертатися
У ДПС запевняють, що отримати ідентифікаційний код, виписку з держреєстру або внести до паспорта відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта можна у будь-якому центрі обслуговування платників.
Решта послуг надаються за місцем реєстрації юридичної або фізичної особи:
Одеська державна податкова інспекція:
- м. Одеса, пр-т Князя Ярослава Мудрого, 17/2;
- м. Одеса, площа Бориса Дерев'янка, буд.1;
- м. Одеса, вул. Південна, 1;
- м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 38а;
- м. Чорноморськ, вул. Шевченка, 3;
- м. Біляївка, вул. Костіна, 3-А;
- с-ще Доброслав, проспект Свободи, буд. 7.
Болградська державна податкова інспекція:
- м. Болград, вул. Болгарських ополченців, 24;
- м. Арциз, вул. Відродження, 8.
Подільська державна податкова інспекція:
- м. Подільськ, вул. Мельниченка, 126;
- с-ще Любашівка, вул. Зоряна, 11.
Роздільнянська державна податкова інспекція:
- м. Роздільна, вул. Європейська, 37.
Березівська державна податкова інспекція:
- м. Березівка, пл. Захисників України, 21.
Білгород-Дністровська державна податкова інспекція:
- м. Білгород-Дністровський, вул. С. Файнблата, буд.18-А.
Ізмаїльська державна податкова інспекція:
- м. Ізмаїл, вул. Кишинівська, 3.
Окрім того, за наявності електронного цифрового підпису платники податків можуть отримати послугу, сформувавши запит через електронний кабінет платника податків.
Нагадаємо, у Верховній Раді відповіли, чи підвищуватимуть податки цього року. Також у Миколаєві запропонували впровадити податкові пільги для бізнесу, що працює на прифронтових територіях.
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