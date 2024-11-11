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На Одещині закрилися податкові — де отримати послуги

11 листопада 2024 14:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі закрилася половина податкових інспекцій — куди звертатися
Жінка підраховує витрати. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеській області ліквідували 17 з 32 діючих податкових інспекцій. Це пов'язано з адміністративною реформою і зменшенням числа районів.

Про це повідомили у Державній податковій службі в Одеській області у понеділок, 11 листопада.    

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Повідомлення Податкової служби. Фото: скриншот

Інспекції ліквідували з метою узгодження системи податкових органів з новим адміністративно-територіальним устроєм.

Куди звертатися

 У ДПС запевняють, що отримати ідентифікаційний код, виписку з держреєстру або внести до паспорта відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта можна у будь-якому центрі обслуговування платників.

Решта послуг надаються за місцем реєстрації юридичної або фізичної особи:

Одеська державна податкова інспекція:

  • м. Одеса, пр-т Князя Ярослава Мудрого, 17/2;
  • м. Одеса, площа Бориса Дерев'янка, буд.1;
  • м. Одеса, вул. Південна, 1;
  • м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 38а;
  • м. Чорноморськ, вул. Шевченка, 3;
  • м. Біляївка, вул. Костіна, 3-А;
  • с-ще Доброслав, проспект Свободи, буд. 7.

Болградська державна податкова інспекція:

  • м. Болград, вул. Болгарських ополченців, 24;
  • м. Арциз, вул. Відродження, 8.

Подільська державна податкова інспекція:

  • м. Подільськ, вул. Мельниченка, 126;
  • с-ще Любашівка, вул. Зоряна, 11.

Роздільнянська державна податкова інспекція:

  • м. Роздільна, вул. Європейська, 37.

Березівська державна податкова інспекція:

  • м. Березівка, пл. Захисників України, 21.

Білгород-Дністровська державна податкова інспекція:

  • м. Білгород-Дністровський, вул. С. Файнблата, буд.18-А.

Ізмаїльська державна податкова інспекція:

  • м. Ізмаїл, вул. Кишинівська, 3.

Окрім того, за наявності електронного цифрового підпису платники податків можуть отримати послугу, сформувавши запит через електронний кабінет платника податків.

Нагадаємо, у Верховній Раді відповіли, чи підвищуватимуть податки цього року. Також у Миколаєві запропонували впровадити податкові пільги для бізнесу, що працює на прифронтових територіях.

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