В Одесі закрилася половина податкових інспекцій — куди звертатися

Жінка підраховує витрати. Фото: ілюстративне/freepik

В Одеській області ліквідували 17 з 32 діючих податкових інспекцій. Це пов'язано з адміністративною реформою і зменшенням числа районів.

Про це повідомили у Державній податковій службі в Одеській області у понеділок, 11 листопада.

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Інспекції ліквідували з метою узгодження системи податкових органів з новим адміністративно-територіальним устроєм.

Куди звертатися

У ДПС запевняють, що отримати ідентифікаційний код, виписку з держреєстру або внести до паспорта відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта можна у будь-якому центрі обслуговування платників.

Решта послуг надаються за місцем реєстрації юридичної або фізичної особи:

Одеська державна податкова інспекція:

м. Одеса, пр-т Князя Ярослава Мудрого, 17/2;

м. Одеса, площа Бориса Дерев'янка, буд.1;

м. Одеса, вул. Південна, 1;

м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 38а;

м. Чорноморськ, вул. Шевченка, 3;

м. Біляївка, вул. Костіна, 3-А;

с-ще Доброслав, проспект Свободи, буд. 7.

Болградська державна податкова інспекція:

м. Болград, вул. Болгарських ополченців, 24;

м. Арциз, вул. Відродження, 8.

Подільська державна податкова інспекція:

м. Подільськ, вул. Мельниченка, 126;

с-ще Любашівка, вул. Зоряна, 11.

Роздільнянська державна податкова інспекція:

м. Роздільна, вул. Європейська, 37.

Березівська державна податкова інспекція:

м. Березівка, пл. Захисників України, 21.

Білгород-Дністровська державна податкова інспекція:

м. Білгород-Дністровський, вул. С. Файнблата, буд.18-А.

Ізмаїльська державна податкова інспекція:

м. Ізмаїл, вул. Кишинівська, 3.

Окрім того, за наявності електронного цифрового підпису платники податків можуть отримати послугу, сформувавши запит через електронний кабінет платника податків.

Нагадаємо, у Верховній Раді відповіли, чи підвищуватимуть податки цього року. Також у Миколаєві запропонували впровадити податкові пільги для бізнесу, що працює на прифронтових територіях.