Мер розповів, як повернути бізнес до Миколаєва

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Новини.LIVE

Щоби відродити економічне життя Миколаєва і взагалі прифронтових територій, необхідно впровадити спеціальні економічні зони. Адже ризики для бізнесу у цих регіонах вище, а переваг ніяких немає.

Про це в ефірі День.LIVE розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Ризики різні, бонуси однакові

За словами міського голови Миколаєва, Україні необхідний закон, який би регулював ведення бізнесу на постраждалих від окупації та воєнних дій територіях. Адже праця тут пов'язана з великими ризиками, а жодних "бонусів" немає. Відповідно, підприємці оберуть більш безпечні місця для своєї діяльності. Змінити ситуацію зможуть, на думку Олександра Сєнкевича, спеціальні економічні експерименти.

"Можливість регулювання місцевих податків на місцевому рівні. Додаткові податкові знижки для спеціальних економічних зон на найбільш зруйнованих територіях — тоді ми зможемо конкурувати. А поки що нам нічим конкурувати", — сказав мер.

Олександр Сєнкевич запевнив, що Миколаїв готовий першим в Україні впровадити такі заходи в якості пілотного проєкту. Він зазначив, що цю ідею підтримує і начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, стало відомо, коли у Миколаєві збудують новий водогін. Також ми писали про те, коли чекати відкриття Миколаївського порту.