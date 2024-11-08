Мэр рассказал, как вернуть бизнес в Николаев

Мэр Николаева Александр Сенкевич. Фото: Новини.LIVE

Чтобы возродить экономическую жизнь и вообще прифронтовых территорий, необходимо внедрить специальные экономические зоны. Ведь риски для бизнеса в этих регионах выше, а преимуществ нет.

Об этом в эфире День Live рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Риски разные, бонусы одинаковые

По словам городского головы Николаева, Украине необходим закон, регулирующий ведение бизнеса на пострадавших от оккупации и военных действий территориях. Ведь работа здесь связана с большими рисками, а никаких "бонусов" нет. Соответственно, предприниматели выберут более безопасные места для своей деятельности. Изменить ситуацию смогут, по мнению Александра Сенкевича, специальные экономические эксперименты.

"Возможность регулирования местных налогов на местном уровне. Дополнительные налоговые скидки для специальных экономических зон на наиболее разрушенных территориях — тогда мы сможем конкурировать. А пока нам нечем конкурировать", — сказал мэр.

Александр Сенкевич заверил, что Николаев готов первым в Украине внедрить такие меры в качестве пилотного проекта. Он отметил, что эту идею поддерживает и начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Напомним, стало известно, когда в Николаеве построят новый водопровод. Также мы писали о том, когда ждать открытия Николаевского порта.