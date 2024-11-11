В Одессе закрылась половина налоговых инспекций — куда обращаться

Женщина подсчитывает расходы. Фото: иллюстративное/freepik

В Одесской области ликвидировано 17 из 32 действующих налоговых инспекций. Это связано с административной реформой и уменьшением числа районов.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе в Одесской области в понедельник, 11 ноября.

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Инспекции ликвидировали в целях согласования системы налоговых органов с новым административно-территориальным устройством.

Куда обращаться

В ГНС уверяют, что получить идентификационный код, выписку из госреестра или внести в паспорт отметку о праве осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта можно в любом центре обслуживания плательщиков.

Остальные услуги предоставляются по месту регистрации юридического или физического лица:

Одесская государственная налоговая инспекция:

г. Одесса, пр-т Князя Ярослава Мудрого, 17/2;

г. Одесса, площадь Бориса Деревянко, д.1;

г. Одесса, ул. Южная, 1;

г. Одесса, ул. Ак. Заболотного, 38а;

г. Черноморск, ул. Шевченко, 3;

г. Беляевка, ул. Костина, 3-А;

пос. Доброслав, проспект Свободы, дом. 7.

Болградская государственная налоговая инспекция:

г. Болград, ул. Болгарских ополченцев, 24;

г. Арциз, ул. Возрождения, 8.

Подольская государственная налоговая инспекция:

г. Подольск, ул. Мельниченко, 126;

пос. Любашевка, ул. Звездная, 11.

Раздельнянская государственная налоговая инспекция:

г. Раздельная, ул. Европейская, 37.

Березовская государственная налоговая инспекция:

г. Березовка, пл. Защитников Украины, 21

Белгород-Днестровская государственная налоговая инспекция:

г. Белгород-Днестровский, ул. С. Файнблатта, д.18-А.

Измаильская государственная налоговая инспекция:

г. Измаил, ул. Кишиневская, 3

Кроме того, при наличии электронной цифровой подписи налогоплательщики могут получить услугу, сформировав запрос через электронный кабинет налогоплательщика.

Напомним, в Верховной Раде ответили, будут ли повышать налоги в этом году. Также в Николаеве предложили внедрить налоговые льготы для бизнеса, работающего на прифронтовых территориях.