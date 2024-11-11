В Одессе закрылась половина налоговых инспекций — куда обращаться

На Одесчине закрылись налоговые — где получить услуги
В Одесской области ликвидировано 17 из 32 действующих налоговых инспекций. Это связано с административной реформой и уменьшением числа районов.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе в Одесской области в понедельник, 11 ноября.
Инспекции ликвидировали в целях согласования системы налоговых органов с новым административно-территориальным устройством.
Куда обращаться
В ГНС уверяют, что получить идентификационный код, выписку из госреестра или внести в паспорт отметку о праве осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта можно в любом центре обслуживания плательщиков.
Остальные услуги предоставляются по месту регистрации юридического или физического лица:
Одесская государственная налоговая инспекция:
- г. Одесса, пр-т Князя Ярослава Мудрого, 17/2;
- г. Одесса, площадь Бориса Деревянко, д.1;
- г. Одесса, ул. Южная, 1;
- г. Одесса, ул. Ак. Заболотного, 38а;
- г. Черноморск, ул. Шевченко, 3;
- г. Беляевка, ул. Костина, 3-А;
- пос. Доброслав, проспект Свободы, дом. 7.
Болградская государственная налоговая инспекция:
- г. Болград, ул. Болгарских ополченцев, 24;
- г. Арциз, ул. Возрождения, 8.
Подольская государственная налоговая инспекция:
- г. Подольск, ул. Мельниченко, 126;
- пос. Любашевка, ул. Звездная, 11.
Раздельнянская государственная налоговая инспекция:
- г. Раздельная, ул. Европейская, 37.
Березовская государственная налоговая инспекция:
- г. Березовка, пл. Защитников Украины, 21
Белгород-Днестровская государственная налоговая инспекция:
- г. Белгород-Днестровский, ул. С. Файнблатта, д.18-А.
Измаильская государственная налоговая инспекция:
- г. Измаил, ул. Кишиневская, 3
Кроме того, при наличии электронной цифровой подписи налогоплательщики могут получить услугу, сформировав запрос через электронный кабинет налогоплательщика.
Напомним, в Верховной Раде ответили, будут ли повышать налоги в этом году. Также в Николаеве предложили внедрить налоговые льготы для бизнеса, работающего на прифронтовых территориях.
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