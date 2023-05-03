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На Одещині заплановано підрив 13 гранат: коли буде чутно вибух

3 травня 2023 10:31
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Анна Мурадова
Редактор
На Одещині заплановано підрив 13 гранат: коли буде чутно вибух
Сапери шукають вибухонебезпечні предмети. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні піротехніки контрольовано знищать на спеціально відведеному майданчику 13 ручних осколкових гранат. Їх знайшли напередодні на території Великодолинської територіальної громади.

Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук. 

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Якщо ви помітили підозрілий вибухонебезпечний предмет, то негайно повідомте про це місцеву службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) або викличте поліцію за номером 102. Не наближайтеся до підозрілого предмета та не доторкайтеся до нього, щоб уникнути травм та можливого вибуху. 

У разі виявлення підозрілого предмета важливо зберегти спокій та не розголошувати інформацію про це, щоб уникнути паніки та хаосу. Також необхідно відключити всі електроприлади від мережі живлення та уникати використання будь-яких пристроїв, які можуть стати джерелом запалення, таких як запальники або сірники. 

При прибутті на місце спеціалісти ДСНС проведуть роботи з забезпечення безпеки, виведення людей з небезпечної зони та визначення подальших заходів. Дотримуйтесь інструкцій рятувальників та необхідних заходів безпеки, щоб уникнути травм та негативних наслідків. 

Міна в Чорному морі

Загроза є не тільки на суходолі, а й в морі. На Одещині було контрольовано знищено чергову міну. Її винесло у прибережну зону після шторму. 

"Силами оборони було виявлено чергову протикорабельну міну, яку після шторму винесло на небезпечну відстань до узбережжя Одещини. Підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України загрозу контрольовано ліквідовано. Пам’ятайте про заходи безпеки, що пов’язані з мінною загрозою, зокрема, після шторму", — йдеться в повідомленні полковника ОК "Південь" ЗСУ Владислава Назарова.       

Нагадаємо, ще з минулого року в регіоні чинний наказ голови Одеської ОВА про заборону відвідування пляжів та купання в морі. Війна триває й цього року нічого не змінилось. Людей застерігають, що перебувати на узбережжі небезпечно для життя та здоров’я. 

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