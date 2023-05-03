На Одещині заплановано підрив 13 гранат: коли буде чутно вибух

Сапери шукають вибухонебезпечні предмети. Фото: ДСНС

Сьогодні піротехніки контрольовано знищать на спеціально відведеному майданчику 13 ручних осколкових гранат. Їх знайшли напередодні на території Великодолинської територіальної громади.

Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Якщо ви помітили підозрілий вибухонебезпечний предмет, то негайно повідомте про це місцеву службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) або викличте поліцію за номером 102. Не наближайтеся до підозрілого предмета та не доторкайтеся до нього, щоб уникнути травм та можливого вибуху.

У разі виявлення підозрілого предмета важливо зберегти спокій та не розголошувати інформацію про це, щоб уникнути паніки та хаосу. Також необхідно відключити всі електроприлади від мережі живлення та уникати використання будь-яких пристроїв, які можуть стати джерелом запалення, таких як запальники або сірники.

При прибутті на місце спеціалісти ДСНС проведуть роботи з забезпечення безпеки, виведення людей з небезпечної зони та визначення подальших заходів. Дотримуйтесь інструкцій рятувальників та необхідних заходів безпеки, щоб уникнути травм та негативних наслідків.

Міна в Чорному морі

Загроза є не тільки на суходолі, а й в морі. На Одещині було контрольовано знищено чергову міну. Її винесло у прибережну зону після шторму.

"Силами оборони було виявлено чергову протикорабельну міну, яку після шторму винесло на небезпечну відстань до узбережжя Одещини. Підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України загрозу контрольовано ліквідовано. Пам’ятайте про заходи безпеки, що пов’язані з мінною загрозою, зокрема, після шторму", — йдеться в повідомленні полковника ОК "Південь" ЗСУ Владислава Назарова.

Нагадаємо, ще з минулого року в регіоні чинний наказ голови Одеської ОВА про заборону відвідування пляжів та купання в морі. Війна триває й цього року нічого не змінилось. Людей застерігають, що перебувати на узбережжі небезпечно для життя та здоров’я.