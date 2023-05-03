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В Одесской области запланирован подрыв 13 гранат: когда будет слышен взрыв

3 мая 2023 10:31
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области запланирован подрыв 13 гранат: когда будет слышен взрыв
Саперы ищут взрывоопасные предметы. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня пиротехники контролируемо уничтожат на специально отведенной площадке 13 ручных осколочных гранат. Их нашли накануне на территории Великодолинской территориальной общины.

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Если вы заметили подозрительный взрывоопасный предмет, немедленно сообщите об этом местной службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) или вызовите полицию по номеру 102. Не приближайтесь к подозрительному предмету и не прикасайтесь к нему во избежание травм и возможного взрыва.

В случае обнаружения подозрительного предмета важно сохранить спокойствие и не разглашать информацию об этом во избежание паники и хаоса. Также необходимо отключить все электроприборы от сети питания и избегать использования любых устройств, которые могут стать источником зажигания, таких как зажигатели или спички.

При прибытии на место специалисты ГСЧС проведут работы по обеспечению безопасности, выводу людей из опасной зоны и определению дальнейших мероприятий. Следуйте инструкциям спасателей и необходимым мерам безопасности, чтобы избежать травм и отрицательных последствий.

Мина в Черном море

Угроза есть не только на суше, но и в море. В Одесской области была контролирована уничтожена очередная мина. Ее вынесло в прибрежную зону после шторма.

"Силами обороны была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую после шторма вынесло на опасное расстояние до побережья Одесчины. Подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины угроза контролирована ликвидированной. Помните о мерах безопасности, связанных с минной угрозой, в частности, после шторма", — говорится в сообщении полковника ОК "Юг" ВСУ Владислава Назарова.

Напомним, еще с прошлого года в регионе действует приказ главы Одесской ОВА о запрете посещения пляжей и купания в море. Война продолжается, и в этом году ничего не изменилось. Людей предостерегают, что находиться на побережье небезопасно для жизни и здоровья.

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