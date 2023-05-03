В Одесской области запланирован подрыв 13 гранат: когда будет слышен взрыв

Саперы ищут взрывоопасные предметы. Фото: ГСЧС

Сегодня пиротехники контролируемо уничтожат на специально отведенной площадке 13 ручных осколочных гранат. Их нашли накануне на территории Великодолинской территориальной общины.

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Если вы заметили подозрительный взрывоопасный предмет, немедленно сообщите об этом местной службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) или вызовите полицию по номеру 102. Не приближайтесь к подозрительному предмету и не прикасайтесь к нему во избежание травм и возможного взрыва.

В случае обнаружения подозрительного предмета важно сохранить спокойствие и не разглашать информацию об этом во избежание паники и хаоса. Также необходимо отключить все электроприборы от сети питания и избегать использования любых устройств, которые могут стать источником зажигания, таких как зажигатели или спички.

При прибытии на место специалисты ГСЧС проведут работы по обеспечению безопасности, выводу людей из опасной зоны и определению дальнейших мероприятий. Следуйте инструкциям спасателей и необходимым мерам безопасности, чтобы избежать травм и отрицательных последствий.

Мина в Черном море

Угроза есть не только на суше, но и в море. В Одесской области была контролирована уничтожена очередная мина. Ее вынесло в прибрежную зону после шторма.

"Силами обороны была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую после шторма вынесло на опасное расстояние до побережья Одесчины. Подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины угроза контролирована ликвидированной. Помните о мерах безопасности, связанных с минной угрозой, в частности, после шторма", — говорится в сообщении полковника ОК "Юг" ВСУ Владислава Назарова.

Напомним, еще с прошлого года в регионе действует приказ главы Одесской ОВА о запрете посещения пляжей и купания в море. Война продолжается, и в этом году ничего не изменилось. Людей предостерегают, что находиться на побережье небезопасно для жизни и здоровья.