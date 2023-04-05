На Одещині зареєстровано півтисячі нових випадків COVID-19

Кількість хворих зростає

З початку 2023 року в Одеській області зареєстровано 4 583 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останній тиждень порівняно з попереднім зросла кількість нових випадків. Також збільшилась й кількість госпіталізації.

Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

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"За останній тиждень, порівняно з попереднім, захворюваність зросла на 13,5%, у тому числі серед дорослого населення — на 11,5%, серед дітей — на 25,8%. Також зріс рівень госпіталізації на 4,8%", — йдеться в повідомленні.

По територіальних громадах зростання захворюваності спостерігалось в Березівській, Б.Дністровській, Болградській, Василівській, Великодолинській, Візирській, Ізмаїльській, Кодимській, Подільській ОТГ.

Звички, які допоможуть вберегтися від коронавірусу:

Мийте руки регулярно протягом мінімум 20 секунд водою та милом або використовуйте антисептичний гель для рук з мінімум 60% алкоголю. Робіть це після того, як торкнулися поверхонь, на яких можуть бути вірусні частки, або після кашлю або чхання. Носіть маску, щоб зменшити ризик передачі інфекції через крапельки, які видаляються під час кашлю або чхання. Маска повинна накривати ніс та рот та бути правильно закріпленою, щоб не зсуватися. Уникайте близького контакту з людьми, які хворіють на COVID-19. Якщо ви відчуваєте симптоми, залишайтесь вдома та зверніться до лікаря. Дотримуйтесь правил соціальної дистанції та уникайте складних зборів. Рекомендується зберігати відстань принаймні 2 метри від інших людей. Часто провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні, які можуть бути забруднені вірусом. Це може знизити ризик передачі вірусу через поверхні, такі як дверні ручки, світла та столи.

Інтенсивність росту захворюваності залежить від свідомості населення та виконання простих профілактичних заходів. Це масковий режим, дотримання соціальної дистанції, використання антисептиків, своєчасне звернення за медичною допомогою дотримання самоізоляції та вакцинація. Адреси кабінетів щеплень дивіться в матеріалі.