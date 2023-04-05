В Одесской области зарегистрировано полтысячи новых случаев COVID-19

Число больных растет

С начала 2023 года в Одесской области зарегистрировано 4583 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 . За последнюю неделю по сравнению с предыдущей выросло количество новых случаев. Также увеличилось количество госпитализации.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

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"За последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла на 13,5%, в том числе среди взрослого населения — на 11,5%, среди детей — на 25,8%. Также вырос уровень госпитализации на 4,8%", — говорится в сообщении.

По территориальным общинам рост заболеваемости наблюдался в Березовской, Б.Днестровской, Болградской, Васильевской, Великодолинской, Визирской, Измаильской, Кодымской, Подольской ОТГ.

Привычки, которые помогут уберечься от коронавируса:

Мойте руки регулярно в течение минимум 20 секунд водой и мылом или используйте антисептический гель для рук минимум 60% алкоголя. Делайте это после того, как коснулись поверхностей, на которых могут быть вирусные частицы, или после кашля, или чихания. Носите маску, чтобы уменьшить риск передачи инфекции через капельки, удаляемые во время кашля или чихания. Маска должна накрывать нос и рот и быть правильно закреплена, чтобы не сдвигаться. Избегайте близкого контакта с людьми, страдающими COVID-19. Если вы чувствуете симптомы, оставайтесь дома и обратитесь к врачу. Соблюдайте правила социальной дистанции и избегайте сложных собраний. Рекомендуется хранить расстояние не менее 2 метров от других людей. Часто проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности, которые могут быть загрязнены вирусом. Это может снизить риск передачи вируса через поверхности, такие как дверные ручки, света и столы.

Интенсивность роста заболеваемости зависит от сознания и выполнения простых профилактических мероприятий. Это масочный режим, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, своевременное обращение за помощью соблюдение самоизоляции и вакцинация. Адреса кабинетов прививок смотрите в материале.