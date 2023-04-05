В Одесской области зарегистрировано полтысячи новых случаев COVID-19
С начала 2023 года в Одесской области зарегистрировано 4583 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 . За последнюю неделю по сравнению с предыдущей выросло количество новых случаев. Также увеличилось количество госпитализации.
Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".
"За последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла на 13,5%, в том числе среди взрослого населения — на 11,5%, среди детей — на 25,8%. Также вырос уровень госпитализации на 4,8%", — говорится в сообщении.
По территориальным общинам рост заболеваемости наблюдался в Березовской, Б.Днестровской, Болградской, Васильевской, Великодолинской, Визирской, Измаильской, Кодымской, Подольской ОТГ.
Привычки, которые помогут уберечься от коронавируса:
- Мойте руки регулярно в течение минимум 20 секунд водой и мылом или используйте антисептический гель для рук минимум 60% алкоголя. Делайте это после того, как коснулись поверхностей, на которых могут быть вирусные частицы, или после кашля, или чихания.
- Носите маску, чтобы уменьшить риск передачи инфекции через капельки, удаляемые во время кашля или чихания. Маска должна накрывать нос и рот и быть правильно закреплена, чтобы не сдвигаться.
- Избегайте близкого контакта с людьми, страдающими COVID-19. Если вы чувствуете симптомы, оставайтесь дома и обратитесь к врачу.
- Соблюдайте правила социальной дистанции и избегайте сложных собраний. Рекомендуется хранить расстояние не менее 2 метров от других людей.
- Часто проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности, которые могут быть загрязнены вирусом. Это может снизить риск передачи вируса через поверхности, такие как дверные ручки, света и столы.
Интенсивность роста заболеваемости зависит от сознания и выполнения простых профилактических мероприятий. Это масочный режим, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, своевременное обращение за помощью соблюдение самоизоляции и вакцинация. Адреса кабинетов прививок смотрите в материале.