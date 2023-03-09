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На Одещині заступник начальника центру комплектування танцював під російські пісні

9 березня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Скандал на Одещині
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У мережі розгорівся новий скандал. З’явилось відео, де за інформацією ЗМІ, заступник начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки танцює під пісню "Алкоголичка" російського артиста Олександра Ревви. 

Відео розлетілось мережею. 

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Святкування та танці були в одному із закладів Болграду. Саме там під російські пісні вітали жінок із 8 березня.

Скандальні повістки

14 лютого в мережі з’явилось відео, як люди у військовій формі "затримували" чоловіка. Деякі пабліки писали, що він нібито перший напав, втім у ситуації наразі розбираються військові. На відео видно, як він пручається. Жінка, що проходила повз, закликає "не знущатись" та питає, "навіщо вони це роблять".

Скандал зі "швидкою"

Нагадаємо, не так давно в Одесі був скандал з приводу резонансних ситуацій з врученням повісток. Командувач Сил оборони півдня генерал-майор Андрій Ковальчук провів з цього приводу нараду. Він суворо засудив дії співробітників військкоматів й запевнив, що службові перевірки тривають.

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