В Одесской области заместитель начальника центра комплектования танцевал под российские песни

Скандал в Одесской области

В сети разгорелся новый скандал. Появилось видео, где, по информации СМИ, заместитель начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки танцует под песню "Алкоголичка" российского артиста Александра Реввы.

Видео разлетелось по сети.

Празднование и танцы были в одном из заведений Болграда. Там под русские песни поздравляли женщин с 8 марта.

Скандальные повестки

14 февраля в сети появилось видео, как люди в военной форме " задерживали " мужчину. Некоторые паблики писали, что он якобы первый напал, впрочем, в ситуации разбираются военные. На видео видно, как он сопротивляется. Проходившая мимо женщина призывает "не издеваться" и спрашивает, "зачем они это делают".

Скандал со "скорой"

Напомним, недавно в Одессе был скандал по поводу резонансных ситуаций с вручением повесток . Командующий Сил обороны юга генерал-майор Андрей Ковальчук провел по этому поводу совещание. Он строго осудил действия сотрудников военкоматов и заверил, что служебные проверки продолжаются.