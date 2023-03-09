В Одесской области заместитель начальника центра комплектования танцевал под российские песни
В сети разгорелся новый скандал. Появилось видео, где, по информации СМИ, заместитель начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки танцует под песню "Алкоголичка" российского артиста Александра Реввы.
Видео разлетелось по сети.
-
Microsoft внедряет ChatGPT в своих продуктах: какие новые возможности доступны
-
Ефросинина, муж которой защищает Украину, зарегистрировалась в Tinder
-
Украинские специалисты возобновили электропитание Запорожской АЭС
-
Когда Грузия освободит Саакашвили: журналист назвал условие
-
Киев возобновляет теплоснабжение после атаки рф: в скольких домах вернули отопление
-
Назначали "смотрящего" за "общаком" в Одесской области: "вор в законе" получил подозрение
-
В Афганистане террорист-смертник убил влиятельного чиновника из Талибана
-
Расистский скандал среди номинанток на премию "Оскар": при чем здесь статья Vogue
-
Во Львовской области завершили разбор завалов: собака на руинах уничтоженного дома ждала хозяев
-
В Одесской области открыта навигация для судов флота рыбной промышленности
Празднование и танцы были в одном из заведений Болграда. Там под русские песни поздравляли женщин с 8 марта.
Скандальные повестки
14 февраля в сети появилось видео, как люди в военной форме " задерживали " мужчину. Некоторые паблики писали, что он якобы первый напал, впрочем, в ситуации разбираются военные. На видео видно, как он сопротивляется. Проходившая мимо женщина призывает "не издеваться" и спрашивает, "зачем они это делают".
Скандал со "скорой"
Напомним, недавно в Одессе был скандал по поводу резонансных ситуаций с вручением повесток . Командующий Сил обороны юга генерал-майор Андрей Ковальчук провел по этому поводу совещание. Он строго осудил действия сотрудников военкоматов и заверил, что служебные проверки продолжаются.