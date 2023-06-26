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На Одещині затримали іноземця із забороненою символікою

26 червня 2023 15:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині затримали іноземця із забороненою символікою
Заборонена символіка. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У пункті пропуску "Виноградівка" прикордонники Ізмаїльського загону виявили в іноземця заборонену символіку. На порушника склали адміністративний протокол.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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Виявлення забороненої символіки

Заборонену символіку — георгієвську (гвардійську) стрічку, виявили прикордонники у громадянина Молдови, який прямував на своєму "Opel" в Україну через пункт пропуску "Виноградівка". 65-річний іноземець причепив її до важеля перемикання передач. Охоронцям кордону він пояснив, що начебто не знав, що це заборонений символ в Україні.

Покарання за порушення закону

За ознаками правопорушення, передбаченого ст. 173-3 КУпАП "Виготовлення та пропаганда георгієвської (гвардійської) стрічки" прикордонники направили повідомлення до поліції. Санкція статті тягне за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення.

Нагадаємо, під час спроби виїзду з України на автомобілі в одного з пасажирів виявили ознаки підробки консульських відміток та штампів прикордонної поліції Молдови у його паспорті. Втім чоловік захотів "вирішити" питання на місці й запропонував хабар.

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