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"Хотів за кордон, а поїде до суду": на Одещині чоловік пропонував хабар прикордоннику

23 червня 2023 13:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Хотів за кордон, а поїде до суду": на Одещині чоловік пропонував хабар прикордоннику
Чоловіка спіймали на хабарі. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час спроби виїзду з України на автомобілі в одного з пасажирів виявили ознаки підробки консульських відміток та штампів прикордонної поліції Молдови у його паспорті. Втім чоловік захотів "вирішити" питання на місці й запропонував хабар.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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Після того, як прикордонники виявили фальшивість документів, 25-річний чоловік спробував за півтори тисячі євро “легалізувати” свій паспорт, аби все ж виїхати за кордон. Охоронці державного кордону відхилили пропозицію та задокументували цей злочин відповідно до закону.

Яке покарання чекає на чоловіка

За фактами злочинів, передбачених статтею 358 "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" та статтею 369 Кримінального кодексу України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі", прикордонники повідомили національну поліцію. 

Санкції першої статті передбачають покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Тим часом пропозиція хабара карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили намагання іноземця надати хабар інспектору з метою прискореного оформлення виїзду з України. Громадянин Молдови, який прибув до пункту пропуску "Старокозаче", запропонував 50 євро та 2,5 тис. гривень прикордонникам.

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