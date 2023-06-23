"Хотел за границу, а поедет в суд": в Одесской области мужчина предлагал взятку пограничнику

Мужчину поймали на взятке. Фото: Измаильский пограничный отряд

При попытке выезда из Украины на автомобиле у одного из пассажиров обнаружили признаки подделки консульских отметок и штампов пограничной полиции Молдовы в его паспорте. Впрочем, мужчина захотел "решить" вопрос на месте и предложил взятку.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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После того как пограничники обнаружили фальшивость документов, 25-летний мужчина попытался за полторы тысячи евро "легализовать" свой паспорт, чтобы все же уехать за границу. Охранники государственной границы отклонили предложение и задокументировали это преступление в соответствии с законом.

Какое наказание ждет мужчину

По фактам преступлений, предусмотренных статьей 358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" и статьей 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу",

Санкции первой статьи предусматривают наказание в виде штрафа до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Между тем предложение взятки карается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда разоблачили попытки иностранца предоставить взятку инспектору с целью ускоренного оформления выезда из Украины. Гражданин Молдовы, прибывший в пункт пропуска "Старокозаче", предложил 50 евро и 2,5 тыс. гривен пограничникам.