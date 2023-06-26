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В Одесской области задержали иностранца с запрещенной символикой

26 июня 2023 15:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одесской области задержали иностранца с запрещенной символикой
Запретная символика. Фото: Измаильский пограничный отряд
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В пункте пропуска "Виноградовка" пограничники Измаильского отряда обнаружили у иностранца запретную символику. На нарушителя составили административный протокол.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Обнаружение запретной символики

Запрещенную символику — георгиевскую (гвардейскую) ленту, обнаружили пограничники у гражданина Молдовы, следовавшего на своем "Opel" в Украину через пункт пропуска "Виноградовка". 65-летний иностранец прицепил ее к рычагу переключения передач. Пограничникам он объяснил, что вроде бы не знал, что это запрещенный символ в Украине.

Наказание за нарушение закона

По признакам правонарушения, предусмотренного ст. 173-3 КУоАП "Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты" пограничники направили сообщение в полицию. Санкция статьи влечет наложение штрафа от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображения.

Напомним, при попытке выезда из Украины на автомобиле у одного из пассажиров обнаружили признаки подделки консульских отметок и штампов пограничной полиции Молдовы в его паспорте. Впрочем, мужчина захотел "решить" вопрос на месте и предложил взятку.

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