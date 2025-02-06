Колекція незаконної зброї на одещині - деталі

Автомат, який знайшли під час обшуку. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області

Чоловік в Ізмаїльському районі купляв в інтернеті незареєстровану зброю та боєприпаси для колекціонування. Поліцейські його затримали та відкрили справу, через що йому загрожує до семи років в’язниці.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Поліцейські провели вдома у 54-річного чоловіка обшук та виявили автомат Калашнікова та гвинтівку Мосіна, чотири магазини до них і 115 набоїв, а також пістолет з двома затворами. Речові докази правоохоронці вилучили та відправили на експертизу. Наразі встановлюють канал збуту незареєстрованої зброї.

Яке покарання загрожує

Поліцейські готуються повідомили чоловіку про підозру за 263 статею Кримінального кодексу України, а саме у придбанні та зберіганні вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу. За це йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаю, нещодавно ми писали про спробу диверсії на Укрзалізниці. А також проте, як дорожня компанія приховала майже 6 мільйонів гривень податків.

