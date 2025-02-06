В Одесской области пытались испортить железную дорогу - детали

Подозреваемые после задержания. Фото: Одесская областная прокуратура

Двух жителей Белгород-Днестровского района подозревают в попытке диверсии на железной дороге в Одесской области. Их действия могли привести к сходу поезда с рельсов, но правоохранители успели задержать юношей и уже направили дело в суд.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, двое приятелей 17 и 18 лет по заказу от сотрудника спецслужб РФ, с которым они общались через Telegram, за деньги согласились испортить железнодорожную дорогу. Подозреваемые демонтировали часть железнодорожных элементов на отрезке 20 метров и установили на рельсы штыри. Это могло привести к катастрофическим последствиям — сходу поездов с рельсов, гибели пассажиров и разрушению стратегических грузов.

Какое наказание грозит

Сейчас обоим подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Их обвиняют в диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины). За это им может грозить от пятнадцати лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомню, недавно мы писали об одесситах, которые взорвали здание ТЦК. А также о военном, которого разоблачили на взятке.