Одесситы взорвали здание ТЦК в Днепропетровской области

Один из подозреваемых. Фото: Служба безопасности Украины

Двое жителей Одесской области взорвали здание ТЦК в Павлограде Днепропетровской области. В результате 24-летний военный получил осколочное ранение.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности дела

Двух мужчин дистанционно завербовали представители российских спецслужб через Telegram, предложив деньги в обмен на сотрудничество. Третий фигурант — житель Павлограда — самостоятельно сделал начиненную гвоздями и гайками взрывчатку и спрятал ее в тайнике вблизи собственного дома. После чего двое одесситов подложили ее под здание РТЦК. Напротив объекта установили скрытую камеру видеонаблюдения и удаленно активировали заряд через вызов на мобильный телефон.

Какое наказание грозит

Фигуранты получили подозрение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, а именно — террористический акт. За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомню, недавно мы писали о сотруднике РТЦК, которого разоблачили на взятке. А также об одессите, который демобилизовался через суд.