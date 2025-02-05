Одесситы взорвали здание ТЦК в Днепропетровской области

Одесситы взорвали здание ТЦК в Павлограде — подробности следствия
Двое жителей Одесской области взорвали здание ТЦК в Павлограде Днепропетровской области. В результате 24-летний военный получил осколочное ранение.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Подробности дела
Двух мужчин дистанционно завербовали представители российских спецслужб через Telegram, предложив деньги в обмен на сотрудничество. Третий фигурант — житель Павлограда — самостоятельно сделал начиненную гвоздями и гайками взрывчатку и спрятал ее в тайнике вблизи собственного дома. После чего двое одесситов подложили ее под здание РТЦК. Напротив объекта установили скрытую камеру видеонаблюдения и удаленно активировали заряд через вызов на мобильный телефон.
Какое наказание грозит
Фигуранты получили подозрение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, а именно — террористический акт. За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомню, недавно мы писали о сотруднике РТЦК, которого разоблачили на взятке. А также об одессите, который демобилизовался через суд.
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