Одесити підірвали будівлю ТЦК в Дніпропетровській області

Один із підозрюваних. Фото: Служба безпеки України

Двоє мешканців Одещини підірвали будівлю ТЦК в Павлограді Дніпропетровської області. В результаті 24-річний військовий отримав осколкове поранення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Подробиці справи

Двох чоловіків 21 та 22 років дистанційно завербували представники російських спецслужб через Telegram, запропонувавши гроші в обмін на співпрацю. Третій фігурант, мешканець Павлограда, самостійно зробив начинену цвяхами та гайками вибухівку і заховав її у схроні поблизу власної оселі. Після чого двоє одеситів підклали її під будівлю РТЦК. Напроти об’єкта встановили приховану камеру відеоспостереження та віддалено активували заряд через виклик на мобільний телефон.

Яке покарання загрожує

Фігуранти отримали підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України, а саме — терористичний акт. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаю, нещодавно ми писали про співробітника РТЦК, якого викрили на хабарі. А також про одесита, який демобілізувався через суд.

