На Одещині намагалися зіпсувати залізну дорогу - деталі

Підозрювані після затримання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Двох мешканців Білгород-Дністровського району підозрюють у спробі диверсії на залізній дорозі на Одещині. Їх дії могли призвести до сходу потягу з рейок, але правоохоронці встигли затримати юнаків та вже скерували справу до суду.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, двоє приятелів 17 та 18 років на замовлення від співробітника спецслужб РФ, з яким вони спілкувались через Telegram, за гроші погодились зіпсувати залізничну дорогу. Хлопці демонтували частину залізничних елементів на відрізку 20 метрів та встановили на рейки штирі. Це могло призвести до катастрофічних наслідків — сходження потягів із рейок, загибелі пасажирів і руйнування стратегічних вантажів.

Яке покарання загрожує

Наразі обом підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їх звинувачують у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України). За це їм може загрожувати від п’ятнадцяти років до довічного ув’язнення із конфіскацією майна.

Нагадаю, нещодавно ми писали про одеситів, які підірвали будівлю ТЦК. А також про військового, якого викрили на хабарі.