Коллекция незаконного оружия в одесской области - детали

Автомат, который нашли во время обыска. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Мужчина в Измаильском районе покупал в интернете незарегистрированное оружие и боеприпасы для коллекционирования. Полицейские его задержали и открыли дело, из-за чего ему грозит до семи лет тюрьмы.

Об это сообщило Главное управление полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Полицейские провели дома у 54-летнего мужчины обыск и нашли автомат Калашникова и винтовку Мосина, четыре магазина к ним и 115 патронов, а также пистолет с двумя затворами. Вещественные доказательства правоохранители изъяли и отправили на экспертизу. Сейчас устанавливают канал сбыта незарегистрированного оружия.

Какое наказание грозит

Полицейские готовятся сообщить мужчине о подозрении по 263 статье Уголовного кодекса Украины, а именно в приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. За это ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомню, недавно мы писали о попытке диверсии на Укрзализныце. А также о том, как дорожная компания скрыла почти 6 миллионов гривен налогов.