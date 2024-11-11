Селищний голова на Одещині вимагав хабар у бізнесмена

Правоохоронці затримують підозрюваного. Фото: поліція Одещини

Голову однієї з селищних рад Одеської області викрили на корупції. Посадовець вимагав у підприємця велику суму грошей. Тепер йому загрожує тюремний строк.

Про це повідомили у Службі безпеки України у понеділок, 11 листопада.

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Обіцяв "порішати"

За даними слідства, місцевий бізнесмен ще у 2004 році отримав право власності на комплекс споруд харчової промисловості. Але право на користування землею не оформив. Через це він роками не платив громаді орендну плату. Голова селищної ради пообіцяв йому "вирішити питання" з боргом у приватному порядку, а потім посприяти в укладенні договору оренди. За це він вимагав 50 тис. грн. У разі відмови посадовець обіцяв через суд стягнути борг і заарештувати підприємство.

Правоохоронці затримують підозрюваного. Фото: СБУ

Що загрожує селищному голові

Посадовця затримали після отримання грошей. Йому повідомили про підозру у хабарництві. Якщо суд визнає селищного голову винним, він може сісти до в'язниці на 10 років з конфіскацією майна та забороною обіймати керівні посади протягом трьох років. Наразі затриманий перебуває під вартою з правом вийти під заставу у 500 тис. грн.

Нагадаємо, на Харківщині судили посадовця, який вимагав хабар. Також військова бухгалтерка з Одеси звинуватила керівництво частини у корупції.