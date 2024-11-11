Поселковый голова в Одесской области требовал взятку у бизнесмена

Правоохранители ведут задержанного. Фото: СБУ

Главу одного из поселковых советов Одесской области разоблачили на коррупции. Чиновник требовал у предпринимателя большую сумму денег. Теперь ему грозит тюремный срок.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в понедельник, 11 ноября.

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Обещал "порешать"

По данным следствия, местный бизнесмен еще в 2004 году получил право собственности на комплекс построек пищевой промышленности. Но право на использование земли не оформил. Поэтому он годами не платил громаде арендную плату. Председатель поселкового совета пообещал ему "решить вопрос" с долгом в частном порядке, а затем посодействовать в заключении договора аренды. За это он потребовал 50 тыс. грн. В случае отказа чиновник обещал через суд взыскать долг и арестовать предприятие.

Правоохранители задерживают подозреваемого. Фото: полиция Одесчины

Что угрожает поселковому голове

Чиновника задержали после получения денег. Ему сообщили о подозрении во взяточничестве. Если суд признает поселкового голову виновным, он может сесть в тюрьму на 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение трех лет. Задержанный находится под стражей с правом выйти под залог в 500 тыс. грн.

Напомним, в Харьковской области судили чиновника, требовавшего взятку. Также военная бухгалтер из Одессы обвинила руководство части в коррупции.