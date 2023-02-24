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На Одещині затримали "смотрящих" кримінального авторитета  "Лавасогли-Батумського"

24 лютого 2023 15:36
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині затримали "смотрящих" кримінального авторитета "Лавасогли-Батумський"
"Вора в законі" оголосили у міжнародний розшук
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Нацполіція провела масштабну спецоперацію для затримання кримінальників на Одещині. Так званому "куратору" регіону – "вору в законі" на прізвисько "Лавасогли-Батумський" та його п’ятьом "ставленикам" повідомлено підозру, двох "смотрящих" затримано. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. 

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Що відомо про кримінальне угруповування

Відомо, що 41-річний уродженець Грузії "Лавасогли-Батумський" входить до найближчого оточення "вора в законі" на прізвисько "Шакро Молодий", який підтримує війну рф проти України та дав своє "добро" на участь російських ув’язнених у бойових діях. Цей тісний зв’язок мали використати на користь держави-агресора.

вор з законі Одещина

"За  участю підсанкційного "вора в законі" на прізвисько "Лавасогли-Батумський" відбулося злочинне зібрання, де визначилися з кандидатурами осіб та призначили їх "смотрящими" у СІЗО та за містом Чорноморськ. Окрім того, обрали осіб серед арештованих та з волі, які будуть відповідати за збір та розподіл коштів "злочинного общака", а також за "кураторство" злочинних груп, які планують "працювати" на території області", — йдеться в повідомленні. 

Яке покарання чекає на зловмисників

Шістьом представникам криміналітету повідомили підозру. Серед них "Лавасогли-Батумський", четверо так званих "смотрящих" - за держустановою "Одеській слідчий ізолятор" та за окремими її корпусами, за містом Чорноморськ, а також колишній "куратор" за цим містом.

Їм  інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

  • ч. 2 та 3 ст. 255-1(Встановлення або поширення злочинного впливу);
  • ч. 1 ст. 255-2 (Організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці)) Кримінального кодексу України.

Санкції першої статті передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна. Друга стаття передбачає позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного агента фсб. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ на території південного регіону.

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