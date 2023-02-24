В Одесской области задержали "смотрящих" криминального авторитета "Лавасоглы-Батумский"

В Одесской области задержали "смотрящих" криминального авторитета "Лавасоглы-Батумского"
Нацполиция провела масштабную спецоперацию по задержанию уголовников в Одесской области. Так называемому "куратору" региона - "вору в законе" по прозвищу "Лавасогли-Батумский" и его пяти "ставленникам" сообщено подозрение, двое "смотрящих" задержаны.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
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Что известно об криминальной группировке
Известно, что 41-летний уроженец Грузии "Лавасогли-Батумский" входит в ближайшее окружение "вора в законе" по прозвищу "Шакро Молодой", который поддерживает войну РФ против Украины и дал свое "добро" на участие российских заключенных в боевых действиях. Эту тесную связь должны использовать в пользу государства-агрессора.
"При участии подсанкционного "вора в законе" по прозвищу "Лавасогли-Батумский" состоялось преступное собрание, где определились с кандидатурами лиц и назначили их "смотрящими" в СИЗО и за городом Черноморск будут отвечать за сбор и распределение средств "преступного общака", а также "кураторство" преступных групп, которые планируют "работать" на территории области", — говорится в сообщении.
Какое наказание ждет злоумышленников
Шестерым представителям криминалитета сообщили подозрение. Среди них "Лавасогли-Батумский", четверо так называемых "смотрящих" — за госучреждением "Одесский следственный изолятор" и отдельными его корпусами, за городом Черноморск, а также бывший "куратор" за этим городом.
Им инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных:
- ч. 2 и 3 ст. 255-1(Установление или распространение преступного воздействия);
- ч. 1 ст. 255-2 (Организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходе)) Уголовного кодекса Украины.
Санкции первой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Вторая статья предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, Служба безопасности разоблачила еще одного агента фсб. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений ВСУ на территории южного региона.