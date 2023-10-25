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На Одещині завершено розслідування у справі щодо знущання з дитини у школі

25 жовтня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині завершено розслідування у справі щодо знущання з дитини у школі
Дитину зацькували однолітки. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Щодо інциденту з булінгом у школі на Одещині обласний Департамент освіти та науки провів службову перевірку. Наразі усі причетні до знущань з дитини учні перебувають на внутрішньошкільному обліку. 

Про це розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

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Зазначимо, що йдеться про випадок, коли хлопчика засовували головою у вигрібну яму та змусили оголитися на камеру.

"За результатом опитування та анкетування учасників освітнього процесу, а також спілкування з практичним психологом та соціальним педагогом освітнього закладу, члени комісії дійшли висновку, що такий  інцидент є поодиноким і не має ознак системності", — розповів голова Департаменту освіти Олексанр Лончак. 

Яке покарання понесуть батьки

Крім того, стало відомо, що мати одного з кривдників, яка в цій школі працює педагогом, через стресову подію отримала значний розлад здоров’я. Як матір, окрім моральної шкоди, вона понесе покарання у рамках кримінального провадження, ступінь якого визначить суд.

Нагадаємо, в Одесі в школі №35 ученицю отруїли однолітки, вони жартома дали їй коктейль, який приготували з коли та антисептика.

Також ми писали, що в Одесі звільнили вчителя, який силою тягнув учня до кабінету директора. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

 

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