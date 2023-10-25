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В Одесской области завершено расследование по делу об издевательстве над ребенком в школе

25 октября 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области завершено расследование по делу об издевательстве над ребенком в школе
Ребенка затравили сверстники. Фото иллюстративное: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Относительно инцидента с буллингом в школе в Одесской области областной Департамент образования и науки провел служебную проверку. Все причастные к издевательствам над ребенком ученики находятся на внутришкольном учете.

Об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Отметим, что речь идет о случае, когда мальчика засовывали головой в выгребную яму и заставили оголиться на камеру.

"По результатам опроса и анкетирования участников образовательного процесса, а также общения с практическим психологом и социальным педагогом образовательного учреждения члены комиссии пришли к выводу, что такой инцидент является единичным и не имеет признаков системности", — рассказал глава Департамента образования Александр Лончак.

Какое наказание понесут родители

Кроме того, стало известно, что мать одного из обидчиков, работающая в этой школе педагогом, в связи со стрессовым событием получила значительное расстройство здоровья. Как мать, кроме морального вреда, она понесет наказание в рамках уголовного производства, степень которого будет определена судом.

Напомним, в Одессе в школе №35 ученицу отравили сверстники, они в шутку дали ей коктейль, который приготовили из колы и антисептика.

Также мы писали, что в Одессе уволили учителя, который силой тянул ученика в кабинет директора. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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