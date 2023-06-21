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На Одещині завершилась основна сесія НМТ: коли оголосять результати

21 червня 2023 16:00
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Анна Мурадова
Редактор
Коли будуть результати НМТ-2023
Абітурієнти здають НМТ. Фото: Одеська ОВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська область успішно пройшла основну сесію національного мультипредметного тесту (НМТ) у період з 7 по 20 червня 2023 року. Загалом в основній сесії взяли участь 15 357 абітурієнтів Одеської області. 

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Щоденна явка учасників у тимчасових екзаменаційних центрах становила понад 94%. Для забезпечення проведення 20 змін тестувань було створено 57 тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ) у 25 територіальних центрах області.

Попри повітряні тривоги, аварійні відключення електроенергії та проблеми з інтернет-з'єднанням, робота ТЕЦ була продовжена без перебоїв. Усі учасники тестування належним чином дотримувалися процедур безпеки, своєчасно спускалися до сховища та повертаючись до своїх робочих місць після її закінчення тривоги.

Для успішного проведення ТЕЦ залучили 630 педагогічних працівників та інших спеціалістів. Координацію та організацію проведення НМТ забезпечували Департамент освіти і науки Одеської обласної адміністрації разом з Одеським регіональним центром оцінювання якості освіти.

Коли будуть результати НМТ-2023

Офіційні результати тестування за шкалою 100-200 балів будуть оголошені 28 червня. Їх буде розміщено на  інформаційних сторінках у вкладці "Результати", крім того, учасники можуть самостійно сформувати інформаційну картку.

Додаткова сесія НМТ

З 11 по 24 липня відбудеться додаткова сесія національного мультипредметного тесту (НМТ), яка стане останньою можливістю для абітурієнтів продемонструвати свої знання та вступити до бажаного навчального закладу.

Учасники додаткової сесії НМТ отримають повідомлення про дату, час і місце проведення тестування не пізніше, ніж за три календарних дні до початку сесії. 

Нагадаємо, на початку навчального року лише 10% учнів влилися очно, а наприкінці цей показник збільшився до 30%. Однак, наразі 70% батьків хотіли б, щоб їхні діти отримували навчання в очній формі. Міська рада планує забезпечити місця в укриттях для такої кількості учнів, хоча реалізація цього залежить від ситуації у місті.

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