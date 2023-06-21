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В Одесской области завершилась основная сессия НМТ: когда объявят результаты

21 июня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Когда будут результаты НМТ-2023
Абитуриенты сдают НМТ. Фото: Одесская ОВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская область успешно прошла основную сессию национального мультипредметного теста (НМТ) в период с 7 по 20 июня 2023 года. Всего в основной сессии приняло участие 15 357 абитуриентов Одесской области.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Ежедневная явка участников во временных экзаменационных центрах составила более 94%. Для обеспечения проведения 20 смен тестирований было создано 57 временных экзаменационных центров (ТЭЦ) в 25 территориальных центрах области.

Несмотря на воздушные тревоги, аварийные отключения электроэнергии и проблемы с интернет-соединением, ТЭЦ была продолжена без перебоев. Все участники тестирования должным образом соблюдали процедуры безопасности, своевременно спускались в хранилище и возвращаясь в свои рабочие места после ее окончания тревоги.

Для успешного проведения ТЭЦ привлекли 630 педагогов и других специалистов. Координацию и организацию проведения НМТ обеспечивали Департамент образования и науки Одесской облгосадминистрации вместе с Одесским региональным центром оценивания качества образования.

Когда будут результаты НМТ-2023

Официальные результаты тестирования по шкале 100-200 баллов будут объявлены 28 июня. Они будут размещены на информационных страницах во вкладке "Результаты", кроме того, участники могут самостоятельно сформировать информационную карточку.

Дополнительная сессия НМТ

С 11 по 24 июля состоится дополнительная сессия национального мультипредметного теста (НМТ), которая станет последней возможностью для абитуриентов продемонстрировать свои знания и поступить в желаемое учебное заведение.

Участники дополнительной сессии НМТ получат уведомление о дате, времени и месте проведения тестирования не позднее, чем за три календарных дня до начала сессии.

Напомним, в начале учебного года только 10% учащихся влились очно, а к концу этот показатель увеличился до 30%. Однако сейчас 70% родителей хотели бы, чтобы их дети получали обучение в очной форме. Городской совет планирует обеспечить места в укрытиях для такого количества учащихся, хотя реализация этого зависит от ситуации в городе.

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