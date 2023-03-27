На Одещині завершується опалювальний сезон
До кінця березня в Одесі та області завершиться опалювальний сезон. Погодні умови дозволяють відімкнути опалення раніше.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
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"Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон. Погодні умови дозволяють це зробити раніше, ніж було заплановано", — написав Олексій Чернишов.
Окрім Одеської області, опалення почнуть вимикати у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях. Відповідне рішення ухвалила місцева влада.
"Очікуємо ще декілька днів прохолодної погоди, після чого опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях. Ми пройшли найважчу зиму і це додає нам впевненості — вистоїмо й далі. Дякую працівникам газового фронту, завдяки яким українці були з теплом", — резюмував Олексій Чернишов.
Зазначимо, Данія виділила Україні фінансову допомогу на суму 4,5 мільйона євро. Гроші направили на закупівлю нових мобільних контейнерних котелень. На зазначену суму Україні придбали 20 газових котлів потужністю 39 МВт. Агрегати вже доставили для подальшого встановлення. Очікується, що вони забезпечать опаленням близько 180 тисяч людей.
Нагадаємо, з 15 березня 2023 року розпочався державний фінансовий аудит діяльності комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси". Перевірятимуть діяльність підприємства за період з 01 серпня 2020 року по 31 грудня 2022 року.
Фото: korrespondent.net