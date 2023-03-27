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В Одесской области завершается отопительный сезон

27 марта 2023 15:25
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одесской области завершается отопительный сезон
В ближайшие дни батареи одесситов перестанут греть
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

К концу марта в Одессе и области завершится отопительный сезон. Погодные условия позволяют отключить отопление раньше.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

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"Украина успешно завершает тяжелый отопительный сезон. Погодные условия позволяют это сделать раньше, чем было запланировано", — написал Алексей Чернышев.

Кроме Одесской области отопления начнут выключать в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях. Соответствующее решение приняли местные власти.

"Ожидаем еще несколько дней прохладной погоды, после чего отопительный сезон постепенно завершится и в других областях. Мы прошли самую тяжелую зиму и это придает нам уверенности — выстоим и дальше. Спасибо работникам газового фронта, благодаря которым украинцы были с теплом", резюмировал Алексей Чернышев.

Отметим, Дания выделила Украине финансовую помощь на сумму 4,5 миллиона евро. Деньги направили на закупку новых мобильных контейнерных котельных. На указанную сумму Украина приобрела 20 газовых котлов мощностью 39 МВт. Агрегаты уже доставили для последующей установки. Ожидается, что они обеспечат отоплением около 180 тысяч человек.

Напомним, с 15 марта 2023 г. начался государственный финансовый аудит деятельности коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы". Проверят деятельность предприятия за период с 01 августа 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Фото: korrespondent.net

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