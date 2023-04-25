Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині збільшилася кількість сплачених акцизних податків: яку суму зібрали arrow

На Одещині збільшилася кількість сплачених акцизних податків: яку суму зібрали

25 квітня 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині збільшилася кількість сплачених акцизних податків
Чоловік обирає товар у магазині. Фото: Уніан
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку 2023 року в Одеській області зібрали понад 280 млн грн акцизного податку. Це майже вдвічі більше, ніж минулого року. 

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України. 

Читайте також:

У повідомленні йдеться, що з загальної суми до державного бюджету надійшло 189 млн грн, а до місцевих бюджетів — 91,4 млн гривень.

"За січень-березень 2023 року платники податків Одещини до бюджетів всіх рівнів сплатили 280,4 млн грн акцизного податку, що майже на 149 млн грн, або у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року", — повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС в Одеській області Руслан Хван.

Зазначимо, що станом на 1 квітня в Одеській області зареєстровано 4425 платників акцизного податку, з яких:

  • 4004 суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну реалізацію підакцизних товарів (у т.ч. 3385 фізичних та 619 юридичних осіб);
  • 260 платників акцизного податку з реалізації пального;
  • 79 виробників алкогольної та тютюнової продукції;
  • 41 виробник електричної енергії, що має ліцензію на право здійснення діяльності з виробництва електричної енергії;
  • 36 імпортерів алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
  • 5 виробників пального.

Нагадаємо, що детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу осіб, які займалися незаконним зберіганням та реалізацією електронних пристроїв для куріння. Схема діяла на території Одеси з 2022 року, а їхню продукцію продавали по всій Україні через Інтернет.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB