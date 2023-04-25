На Одещині збільшилася кількість сплачених акцизних податків

Чоловік обирає товар у магазині. Фото: Уніан

Від початку 2023 року в Одеській області зібрали понад 280 млн грн акцизного податку. Це майже вдвічі більше, ніж минулого року.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

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У повідомленні йдеться, що з загальної суми до державного бюджету надійшло 189 млн грн, а до місцевих бюджетів — 91,4 млн гривень.

"За січень-березень 2023 року платники податків Одещини до бюджетів всіх рівнів сплатили 280,4 млн грн акцизного податку, що майже на 149 млн грн, або у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року", — повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС в Одеській області Руслан Хван.

Зазначимо, що станом на 1 квітня в Одеській області зареєстровано 4425 платників акцизного податку, з яких:

4004 суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну реалізацію підакцизних товарів (у т.ч. 3385 фізичних та 619 юридичних осіб);

260 платників акцизного податку з реалізації пального;

79 виробників алкогольної та тютюнової продукції;

41 виробник електричної енергії, що має ліцензію на право здійснення діяльності з виробництва електричної енергії;

36 імпортерів алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

5 виробників пального.

Нагадаємо, що детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу осіб, які займалися незаконним зберіганням та реалізацією електронних пристроїв для куріння. Схема діяла на території Одеси з 2022 року, а їхню продукцію продавали по всій Україні через Інтернет.