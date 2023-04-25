На Одещині збільшилася кількість сплачених акцизних податків: яку суму зібрали
Від початку 2023 року в Одеській області зібрали понад 280 млн грн акцизного податку. Це майже вдвічі більше, ніж минулого року.
Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.
У повідомленні йдеться, що з загальної суми до державного бюджету надійшло 189 млн грн, а до місцевих бюджетів — 91,4 млн гривень.
"За січень-березень 2023 року платники податків Одещини до бюджетів всіх рівнів сплатили 280,4 млн грн акцизного податку, що майже на 149 млн грн, або у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року", — повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС в Одеській області Руслан Хван.
Зазначимо, що станом на 1 квітня в Одеській області зареєстровано 4425 платників акцизного податку, з яких:
- 4004 суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну реалізацію підакцизних товарів (у т.ч. 3385 фізичних та 619 юридичних осіб);
- 260 платників акцизного податку з реалізації пального;
- 79 виробників алкогольної та тютюнової продукції;
- 41 виробник електричної енергії, що має ліцензію на право здійснення діяльності з виробництва електричної енергії;
- 36 імпортерів алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
- 5 виробників пального.
Нагадаємо, що детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу осіб, які займалися незаконним зберіганням та реалізацією електронних пристроїв для куріння. Схема діяла на території Одеси з 2022 року, а їхню продукцію продавали по всій Україні через Інтернет.