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В Одесской области увеличилось количество уплаченных акцизных налогов: какую сумму собрали

25 апреля 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области увеличилось количество уплаченных акцизных налогов
Человек выбирает товар в магазине. Фото: Униан
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала 2023 года в Одесской области собрали более 280 млн грн акцизного налога. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

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В сообщении говорится, что из общей суммы в государственный бюджет поступило 189 млн грн, а в местные бюджеты — 91,4 млн гривен.

"За январь-март 2023 года налогоплательщики Одесщины в бюджеты всех уровней уплатили 280,4 млн грн акцизного налога, что почти на 149 млн грн, или в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщил и.о. начальника Главного управления ГНС в Одесской области Руслан Хван.

Отметим, что на 1 апреля в Одесской области зарегистрировано 4425 плательщиков акцизного налога, из которых:

  • 4004 субъекта хозяйствования, осуществляющих розничную реализацию подакцизных товаров (в т.ч. 3385 физических и 619 юридических лиц);
  • 260 плательщиков акцизного налога по реализации горючего;
  • 79 производителей алкогольной и табачной продукции;
  • 41 производитель электрической энергии, имеющий лицензию на право осуществления деятельности по производству электрической энергии;
  • 36 импортеров алкогольных напитков и табачных изделий;
  • 5 производителей горючего.

Напомним, что детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили группу лиц, занимавшихся незаконным хранением и реализацией электронных устройств для курения. Схема действовала на территории Одессы с 2022 года, а их продукцию продавали по всей Украине через Интернет.

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