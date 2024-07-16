Жінка провернула аферу з посилкою на Новій пошті — скільки винна компанії

Відділення "Нової пошти". Ілюстративне фото: Денис Красніков

У місті Чорноморськ Одеської області жінка провернула аферу через "Нову пошту", вона підмінила товар, який їй надіслав продавець за допомогою поштового оператора. Свою провину у суді жінка визнала частково.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах слідства йдеться, що жінка на сайті OLX побачила оголошення про продаж телефону IPhone13 Pro Max за 29 тисяч гривень. Вона зв'язалася з продавцем і домовилася про доставку товару через "Нову пошту".

За кілька днів телефон надійшов на відділення поштового оператора. Під час огляду товару, жінка непомітно підмінила телефон. Вона поклала у коробку свій старий телефон IPhone7 та повідомила працівнику пошти, що товар їй не підійшов і сплачувати кошти вона не буде. Посилку відправили назад продавцю.

Зазначається, що таким чином жінка завдала збитків компанії "Нова пошта" на 29 тисяч гривень, оскільки телефон IPhone13 Pro Max, який пересилався, було застраховано на відповідну суму.

Під час судового засідання жінка частково визнала свою провину пояснивши, що спочатку вона не хотіла красти телефон. Коли вона його обирала на сайті, то ціна для неї була прийнятною, але згодом у жінки виникли фінансові труднощі і вона вирішила телефон забрати собі.

У відділені ''Нової пошти'' вона підмінила телефон і заклала його в ломбард за 22 тисячі гривень, приблизно через 15-20 хвилин після того, як забрала. На другий день її батько викупив телефон і здав до поліції.

Гроші засудженій потрібні були, щоб допомогти матері.

Рішення суду

Дослідивши усі докази по справі, суд визнав жінку винною.

При призначенні покарання обвинуваченій суд враховував ступінь тяжкості вчиненого та обставини, що пом'якшують покарання. Серед пом'якшувальних обставин стало щире каяття.

Також суд врахував, що мобільний телефон, яким заволоділа обвинувачена, був виданий поліції її батьком.

Суд призначив жінці покарання у вигляді пробаційного нагляду на строк один рік.

Крім того, не неї були покладені обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Суд вирішив конфіскувати її телефон IPhone 7 та стягнути з жінки 29 тисяч гривень матеріальної шкоди на користь "Нової пошти".

Що таке пробація

Це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду до засуджених. Тобто людина, яка отримала вирок суду, має виконувати певні види кримінальних покарань, що не пов'язані з позбавленням волі.

Раніше ми повідомляли, що у центрі Києва чоловік викрав лего-конструктор панди з магазину Rozetka. Він заховав його під куртку та покинув приміщення. Згодом відбулося судове засідання, де йому обрали покарання.

Нагадаємо, у Києві раніше судимий чоловік пограбував двох нових знайомих під час застілля. Суд відправив зловмисника на сім років за ґрати.