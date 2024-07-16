Женщина провернула аферу с посылкой на Новой почте — сколько должна компании

Отделение "Новой почты". Иллюстративное фото: Денис Красников

В городе Черноморск Одесской области женщина провернула аферу через "Новую почту", подменив товар, который ей прислал продавец с помощью почтового оператора. Свою вину в суде женщина признала частично.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В материалах следствия говорится, что женщина на сайте OLX увидела объявление о продаже телефона IPhone13 Pro Max за 29 тысяч гривен. Она связалась с продавцом и договорилась о доставке товара через "Новую почту".

Через несколько дней телефон поступил на отделение почтового оператора. При осмотре товара женщина незаметно подменила телефон. Она положила в коробку свой старый телефон iPhone7 и сообщила работнику почты, что товар ей не подошел и платить деньги она не будет. Посылку отправили обратно продавцу.

Отмечается, что таким образом женщина нанесла ущерб компании "Новая почта" на 29 тысяч гривен, поскольку пересылаемый телефон IPhone13 Pro Max был застрахован на соответствующую сумму.

Во время судебного заседания женщина частично признала свою вину, объяснив, что сначала она не хотела воровать телефон. Когда она выбирала его на сайте, то цена для нее была приемлемой, но впоследствии у женщины возникли финансовые трудности и она решила телефон забрать себе.

В отделении ''Новой почты'' она подменила телефон и заложила его в ломбард за 22 тысяч гривен, примерно через 15-20 минут после того, как забрала. На другой день ее отец выкупил телефон и сдал в полицию.

Деньги осужденной нужны были, чтобы помочь матери.

Решение суда

Исследовав все доказательства по делу, суд признал женщину виновной.

При назначении наказания обвиняемый суд учитывал степень тяжести совершенного и обстоятельства, смягчающие наказание. Среди смягчающих обстоятельств стало искреннее раскаяние.

Также суд учел, что мобильный телефон, которым завладела обвиняемая, был выдан полиции ее отцом.

Суд назначил женщине наказание в виде пробационного надзора на срок один год.

Кроме того, не были возложены обязанности периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства и не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Суд решил конфисковать ее телефон IPhone 7 и взыскать с женщины 29 тысяч гривен материального ущерба в пользу "Новой почты".

Что такое пробация

Это система надзорных и социально-воспитательных мер, применяемых по решению суда к осужденным. То есть человек, получивший приговор суда, должен исполнять определенные виды уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева мужчина похитил лего-конструктор панды из магазина Rozetka. Он спрятал его под куртку и покинул помещение. Впоследствии состоялось судебное заседание, где ему избрали наказание.

Напомним, в Киеве ранее судимый мужчина ограбил двух новых знакомых во время застолья. Суд отправил злоумышленника на семь лет за решетку.